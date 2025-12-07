Многодетные семьи в Кузбассе получили бесплатные автомобили

Бесплатные автомобили в соответствии с целями нацпроекта «Семья» были выданы трем семьям в Кузбассе. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
«Три первые многодетные семьи — Кузнецовы из Киселевска, Балакай из Осинников и Стрелюк из Березовского — уехали из автосалона на новых машинах. Такие семьи — гордость Кузбасса. Чтобы их поддержать, ввели новую меру: вручаем вместительные машины. Получился отличный новогодний подарок», — сказал глава Кузбасса Илья Середюк.
У Юрия и Олеси Балакай из Осинников — 10 детей, у Сергея и Ольги Кузнецовых из Киселевска — 13 детей, а у Геннадия и Ольги Стрелюк из Березовского — 10 детей. Семьи сами выбирали транспортные средства. По условиям поддержки автомобиль должен быть не старше одного года, произведен на территории РФ, а также должен иметь не менее шести посадочных мест без учета водителя.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.