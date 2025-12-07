Многодетные семьи в Кузбассе получили бесплатные автомобили

У Юрия и Олеси Балакай из Осинников — 10 детей, у Сергея и Ольги Кузнецовых из Киселевска — 13 детей, а у Геннадия и Ольги Стрелюк из Березовского — 10 детей. Семьи сами выбирали транспортные средства. По условиям поддержки автомобиль должен быть не старше одного года, произведен на территории РФ, а также должен иметь не менее шести посадочных мест без учета водителя.