В Краснодаре троллейбусы до аэропорта начали ходить по федеральной трассе «Дон»

«Есть небольшая задержка движения при поднятии на развязку в районе “ОзМолла”. Там установят дополнительный сигнальный столбик, чтобы машины поднимались сразу по одной полосе и не создавали заторов. Также перенастроены светофоры на улицах Уральской и Горячеключевской для оптимальной работы в часы пик. Центр организации дорожного движения круглосуточно мониторит обстановку у воздушной гавани. Также наши специалисты дежурят на основных перекрестках. Всю предстоящую рабочую неделю будем в ручном режиме совместно с ГИБДД контролировать транспортные потоки», — написал господин Наумов.