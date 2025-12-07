Ричмонд
Съемки сериала в Симферополе — киношники воссоздают «Крымскую весну»

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе продолжаются съемки эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием «Спецы». Основанный на реальных событиях фильм повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Главные герои — собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. Авторы, в том числе, повествуют о крымских событиях 2014 года.

Источник: РИА "Новости"

Прямо сейчас в столице республики проходят съемки сцены о событиях 26 февраля, когда у стен Верховного совета Крыма состоялся митинг, ставший точкой невозврата полуострова на Украину.

Тогда под стенами парламента произошли столкновения проукраинских радикалов и крымчан, которые пришли выразить свой протест против госпереворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.

К этому времени съемки сериала «Спецы» достигли экватора, завершить их планируют весной 2026 года.