Съемки сериала в Симферополе — киношники воссоздают «Крымскую весну»

Прямо сейчас в столице республики проходят съемки сцены о событиях 26 февраля, когда у стен Верховного совета Крыма состоялся митинг, ставший точкой невозврата полуострова на Украину.
Тогда под стенами парламента произошли столкновения проукраинских радикалов и крымчан, которые пришли выразить свой протест против госпереворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.
К этому времени съемки сериала «Спецы» достигли экватора, завершить их планируют весной 2026 года.