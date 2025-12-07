Съемки сериала в Симферополе — киношники воссоздают «Крымскую весну»

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе продолжаются съемки эпизодов остросюжетного сериала под рабочим названием «Спецы». Основанный на реальных событиях фильм повествует о работе Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Главные герои — собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. Авторы, в том числе, повествуют о крымских событиях 2014 года.