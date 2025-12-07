Проект из Якутии стал призером конкурса практик трудоустройства молодежи

Фестиваль «Работай в Якутии» занял второе место в номинации «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории» на профильном всероссийском конкурсе. Проведение подобных конкурсов отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Номинация «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории» направлена на поиск инициатив, которые не только способствуют удержанию молодежи в регионе, но и привлекают таланты из других субъектов. Создаются условия для профессионального и личностного роста. Победители и призеры продемонстрировали эффективное сочетание образовательных и карьерных программ, формирующих долгосрочную лояльность молодежи к региону.
Фестиваль «Работай в Якутии» — это проект государственной службы занятости населения республики. Он включает в себя ярмарки вакансий, карьерные зоны, профпробы, встречи с представителями ведущих предприятий региона и насыщенную культурную программу. На конкурсе он был отмечен за инновационный формат, высокий уровень вовлеченности студентов и выпускников, а также за успешное выстраивание диалога между молодежью, работодателями и органами власти.
«Молодое поколение — это будущее не только республики, но и страны. У нас действует много программ, связанных с развитием высшего образования, среднего профессионального образования. Мы строим жилье, которое молодые люди уже сейчас могут получить по льготной аренде, поддерживаем талантливых и перспективных ученых», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.