Проект из Якутии стал призером конкурса практик трудоустройства молодежи

Фестиваль «Работай в Якутии» — это проект государственной службы занятости населения республики. Он включает в себя ярмарки вакансий, карьерные зоны, профпробы, встречи с представителями ведущих предприятий региона и насыщенную культурную программу. На конкурсе он был отмечен за инновационный формат, высокий уровень вовлеченности студентов и выпускников, а также за успешное выстраивание диалога между молодежью, работодателями и органами власти.