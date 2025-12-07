Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в забайкальском селе Ара-Иля

Жители села Ара-Иля в Забайкалье могут получать медпомощь в новом фельдшерско-акушерском пункте, построенном по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«В новом здании уютно и тепло. Открытия медпункта ждал каждый житель села — всего здесь проживают 172 человека. Именно они будут получать медицинскую помощь в современных условиях», — поделилась медицинская сестра Саяна Арсаланова.
В здании предыдущего фельдшерско-акушерского пункта произошел пожар в 2022 году. Пациентов временно принимали в другом месте, не приспособленном для лечебных процедур. В новом медучреждении обустроили просторную зону ожидания, а также кабинеты приема пациентов и проведения процедур.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.