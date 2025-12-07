Прокурор сказал, могут ли белорусы отменить кредитный договор, оформленный мошенниками

Если же суд, при рассмотрении дела, установит, что гражданин давно является участником системы дистанционного банковского обслуживания, сам принимает активное участие в заключении кредитного договора, но по своей неосмотрительности передал персональную информацию мошенникам, то ему будет отказано в претензии.