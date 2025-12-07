Прокурор сказал, могут ли белорусы отменить кредитный договор, оформленный мошенниками

Первый зампрокурора Минска Казимир Кежун в интервью агентству «Минск-Новости» пояснил, когда суд может отменить кредитный договор, заключенный мошенниками посредством систем дистанционного банковского обслуживания, а когда нет.
По его словам, расследование уголовных дел о мошенничестве в цифровой среде, в частности, связанных с оформлением онлайн-кредитов на пострадавшего и хищением в дальнейшем этих денег, сложное и длительное.
Гражданский кодекс Беларуси закрепил отдельный способ защиты гражданских прав — признание договора незаключенным. Кредитополучатели могут обращаться в суды с такими требованиями к банкам, мотивируя это отсутствием воли на заключение договора и мошенническими действиями третьих лиц.
Суды индивидуально подходят к рассмотрению каждого иска и тщательно проверяют все обстоятельства дела, исследуют действительную волю гражданина на оформление договора.
Если же суд, при рассмотрении дела, установит, что гражданин давно является участником системы дистанционного банковского обслуживания, сам принимает активное участие в заключении кредитного договора, но по своей неосмотрительности передал персональную информацию мошенникам, то ему будет отказано в претензии.
«В таком случае суд приходит к выводу о заключенности кредитного договора», — отметил Казимир Кежун.
Первый заместитель прокурора отметил, что с ноября 2025 года на банки возложены новые обязанности при выдаче потребительских кредитов, и эти обязанности направлены на противодействие мошенникам.
Так, кроме информации об условиях получения потребительского кредита, банк обязан до заключения кредитного договора сообщить клиенту о возможных формах и методах мошенничества. Тот, в свою очередь, должен подтвердить получение такой информации письменно, в том числе через систему дистанционного банковского обслуживания.
Также банк должен предоставлять клиенту «период охлаждения» при оформлении и выдаче кредитов.
