Ночью в Воронеже отключат цифровое телевидение

В ночь вторника, 9 декабря, в Воронеже будет временно прекращено вещание цифрового телевидения. Об этом сообщает филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в области.
Технические работы на сетевом оборудовании запланированы на период с 00:00 до 04:00 часов. В это время трансляция будет полностью остановлена для проведения необходимых профилактических и сервисных мероприятий.
Отключение затронет пакет каналов РТРС-2 («вторая кнопка» или «второй мультиплекс»). В этот пакет входят следующие популярные телеканалы: «РЕН ТВ», СТС, «Спас», «Домашний», «Пятница!», ТВ-3, «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».