Форум «Я сама. Бизнес. Семья. Счастье» прошел в Бурятии

Свыше 300 человек стали участниками форума для женщин-предпринимателей «Я сама. Бизнес. Семья. Счастье», который прошел в Бурятии 4 декабря. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
«У нас в последнее время прослеживается тенденция увеличения женщин-предпринимателей в Республике Бурятии. Мы должны идти навстречу, чтобы помогать им знакомиться между собой, делиться, возможно, секретами, опытом», — подчеркнул министр промышленности, торговли и инвестиций региона Денис Гармаев.
На форуме прошли практические выступления и живые дискуссии. Участницы обсуждали, как строить бренд, создавать сильную команду, грамотно управлять ресурсами и находить баланс между бизнесом и семьей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.