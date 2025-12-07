Форум «Я сама. Бизнес. Семья. Счастье» прошел в Бурятии

Свыше 300 человек стали участниками форума для женщин-предпринимателей «Я сама. Бизнес. Семья. Счастье», который прошел в Бурятии 4 декабря. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.