Губернатор Ростовской области поздравил работников авиационной отрасли

Напомним: в ноябре на заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь, донской губернатор выразил надежду на открытие Платова до конца 2025 года. Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на активизацию контактов и бизнес-миссий после возобновления работы ростовского аэропорта.