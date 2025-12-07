Губернатор Ростовской области поздравил работников авиационной отрасли

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил с профессиональным праздником всех, кто трудится в гражданской авиации.
Международный день гражданской авиации отмечается 7 декабря. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.
— 7 декабря — особенный день для пилотов, бортпроводников, диспетчеров, инженеров, техников и всех, кто обеспечивает безопасные, комфортные полеты, — сказал глава региона.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что донской регион гордится вкладом в авиационную отрасль и пожелал ее работникам мягкой посадки, мира и благополучия.
Напомним: в ноябре на заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь, донской губернатор выразил надежду на открытие Платова до конца 2025 года. Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на активизацию контактов и бизнес-миссий после возобновления работы ростовского аэропорта.
