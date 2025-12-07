Для женской консультации в Кузнецке Пензенской области закупили маммограф

Цифровой маммограф ввели в эксплуатацию в женской консультации Кузнецкой детской центральной районной больницы. Оборудование было закуплено в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
«Маммография остается самым простым и наиболее эффективным методом ранней диагностики рака молочной железы. Установка современного аппарата в обновленной женской консультации позволит улучшить диагностику и раннее выявление заболеваний молочной железы среди женщин разного возраста», — сказала главный врач Кузнецкой детской центральной районной больницы Галина Дерябина.
Отметим, что в лечебном учреждении создают дополнительную женскую консультацию для повышения доступности медицинской помощи для женщин из отдаленных районов. Завершить ремонт и открыть отделение планируют во второй половине декабря 2025 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.