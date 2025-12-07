«Анонимно, круглосуточно, с фото и видео, с геолокацией». В МВД запустили чат-бот, который работает по всей Беларуси

После успешной тестовой эксплуатации в Минской области по всей Беларуси заработал чат-бот Министерства внутренних дел «Мы всегда рядом».
Этот инструмент призван максимально упростить взаимодействия граждан с милицией.
Чат-бот предоставляет возможность анонимно в круглосуточном режиме сообщить о происшествиях и правонарушениях, прикрепив фото, видеоматериалы, голосовые сообщения с указанием геолокации произошедшего. Это даст возможность правоохранителям быстро прореагировать на то или иное происшествие.
