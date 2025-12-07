Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Анонимно, круглосуточно, с фото и видео, с геолокацией». В МВД запустили чат-бот, который работает по всей Беларуси

МВД Беларуси запустило чат-бот, куда можно сообщить о правонарушениях.

Источник: Комсомольская правда

После успешной тестовой эксплуатации в Минской области по всей Беларуси заработал чат-бот Министерства внутренних дел «Мы всегда рядом».

Этот инструмент призван максимально упростить взаимодействия граждан с милицией.

Чат-бот предоставляет возможность анонимно в круглосуточном режиме сообщить о происшествиях и правонарушениях, прикрепив фото, видеоматериалы, голосовые сообщения с указанием геолокации произошедшего. Это даст возможность правоохранителям быстро прореагировать на то или иное происшествие.

Кстати, адвокат и руководитель агентства недвижимости прокомментировали возможность «эффекта Долиной» в Беларуси.

Кроме того, прокурор сказал, могут ли белорусы отменить кредитный договор, оформленный мошенниками.