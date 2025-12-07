Зима не спешит приходить в Москву

«После того как в Москве и Подмосковье, то есть в центре Европейской части России, пройдет снежок, новая волна тепла придет, вновь потеплеет до трех-пяти градусов тепла, и этот выпавший снег снова смоет. Так что граница снежного покрова, скорее всего, так и застынет на рубеже Петрозаводск, Кострома, Нижний Новгород, Саратов. Не продвинется южнее. Так что, скорее, стабильное положение снежного покрова, зима не торопится в среднюю полосу, только снежком и небольшими морозами затронет», — рассказал Шувалов.