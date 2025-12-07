Ричмонд
В Новосибирской области обновили трассу, ведущую к наукограду Кольцово

Теперь добраться до строящегося центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» можно в более комфортных и безопасных условиях.

Реконструкция трассы Инская — Барышево — 39-й километр автодороги К19 ₽ завершилась в Новосибирской области. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.

Дорога расположена в границах Барышевского и Березовского сельсоветов Новосибирского района. По ней можно добраться до наукограда Кольцово. Данная трасса важна для обеспечения транспортной доступности к центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Специалисты уложили на дороге земляное полотно и основание из щебеночно-песчаной смеси, верхний и нижний слои из асфальтобетона. Также они обустроили тротуары и установили опоры освещения. Помимо этого, там предусмотрели велосипедную дорожку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.