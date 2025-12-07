Победители «Абилимпикса» из Красноярского края получили денежные призы

«За каждой победой и медалью стоит огромный труд ребят и наставников. Несмотря на то что “Абилимпикс” — это соревнования для людей с особенностями по здоровью, я вижу сегодня в этом большом и дружном сообществе безграничные возможности. Вы каждый год своими примерами доказываете всем вокруг и в первую очередь себе, что никаких ограничений не существует», — отметила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова.