Победители «Абилимпикса» из Красноярского края получили денежные призы

Призерам и победителям Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» из Красноярского края вручили денежные сертификаты. Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
В этом году команда Красноярского края вошла в пятерку сильнейших в России по итогам медального зачета. Из 58 участников сборной региона 34 человека вернулись домой с наградами. В копилке у жителей края 8 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Подчеркивается, что в регионе установлены одни из самых больших в стране размеров выплат победителям и призерам чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы». Так, золотые медалисты получили сертификаты на сумму 200 тысяч рублей, серебряные — 170 тысяч рублей, а бронзовые — 140 тысяч рублей.
Также денежный сертификат в размере 500 тысяч рублей вручили победителю международных соревнований, которые состоялись во время «Абилимпикса». Средства получила Ксения Врублевская. Она стала лучшей в компетенции «Визаж».
«За каждой победой и медалью стоит огромный труд ребят и наставников. Несмотря на то что “Абилимпикс” — это соревнования для людей с особенностями по здоровью, я вижу сегодня в этом большом и дружном сообществе безграничные возможности. Вы каждый год своими примерами доказываете всем вокруг и в первую очередь себе, что никаких ограничений не существует», — отметила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.