В Перми ушел из жизни продюсер и ведущий Дмитрий Красильников

— Ребята, спасибо всем за поддержку и теплые слова. Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушел из жизни 6 декабря после инсульта.