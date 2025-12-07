Ричмонд
В Перми ушел из жизни продюсер и ведущий Дмитрий Красильников

Ему было 45 лет.

Источник: страница ВК Дмитрий Красильников

В Перми ушел из жизни 45-летний Дмитрий Красильников — ведущий местного клуба игры «Что? Где? Когда?», руководитель проекта «Черный КВН» и организатор, который привозил в город стендап-комиков.

— Дима в реанимации в очень тяжелом состоянии после инсульта, — опубликовала еще два дня назад пост в соцсетях его супруга. — Все ближайшие стендапы отменяются. Кто умеет молиться — помолитесь, пожалуйста, о его здоровье! Надеемся на лучшее.

Но 7 декабря на странице ВК «Стендап МАФИЯ Пермь» появился траурный пост:

— Ребята, спасибо всем за поддержку и теплые слова. Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче. Дима ушел из жизни 6 декабря после инсульта.

Прощание с ним состоится 09 декабря в 15:10, по адресу Старцева 61, большой зал.

Поминки — в 16.30, кафе «Витамин», Гагарина 84.