На трех территориях в Минераловодском округе Ставрополья высадили деревья

Масштабная высадка деревьев и кустарников прошла в Минераловодском муниципальном округе Ставрополья на трех общественных территориях, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве края.
В частности, в сквере поселка Новотерского высадили более 30 молодых деревьев. Там появились черемухи, липы, клены, катальпы и декоративные церсисы. Также новые деревья были высажены на территории мемориала «Вечная Слава» в Минеральных Водах. В мероприятии приняли участие школьники.
Помимо этого, 120 деревьев и 80 кустов роз разместили на улице Советской вдоль велопешеходной зоны. Высадка прошла во время санитарной пятницы.
«Стараемся комплексно подходить к благоустройству общественных территорий. Новые деревья и кустарники не только украсили уже полюбившиеся места досуга, но и сделали их более комфортными для посетителей», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.