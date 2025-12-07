Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трех территориях в Минераловодском округе Ставрополья высадили деревья

Например, в сквере поселка Новотерского появились черемухи, липы, клены и декоративные церсисы.

Масштабная высадка деревьев и кустарников прошла в Минераловодском муниципальном округе Ставрополья на трех общественных территориях, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве края.

В частности, в сквере поселка Новотерского высадили более 30 молодых деревьев. Там появились черемухи, липы, клены, катальпы и декоративные церсисы. Также новые деревья были высажены на территории мемориала «Вечная Слава» в Минеральных Водах. В мероприятии приняли участие школьники.

Помимо этого, 120 деревьев и 80 кустов роз разместили на улице Советской вдоль велопешеходной зоны. Высадка прошла во время санитарной пятницы.

«Стараемся комплексно подходить к благоустройству общественных территорий. Новые деревья и кустарники не только украсили уже полюбившиеся места досуга, но и сделали их более комфортными для посетителей», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.