В Советском районе Воронежа появится новая пешеходная дорожка

В Воронеже в Советском районе появится новая пешеходная зона. Поводом для благоустройства стало обращение местной жительницы Елены Алексеевны в горадминистрацию.
Как сообщил мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале, по его поручению глава управы Советского района Олег Копытин лично встретился с заявительницей и изучил ситуацию на месте. Специалисты подготовили два проекта новой дорожки, призванной связать конечную остановку общественного транспорта на улице Перхоровича с жилым микрорайоном Первое Мая на улице Автодорожной.
После совместного осмотра территории был выбран наиболее практичный вариант, который также предусматривает установку дополнительного уличного освещения. В настоящее время управа района занимается оформлением всей необходимой проектно-сметной документации. Реализовать проект и построить новую дорожку планируют в следующем году.