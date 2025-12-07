В Советском районе Воронежа появится новая пешеходная дорожка

Как сообщил мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале, по его поручению глава управы Советского района Олег Копытин лично встретился с заявительницей и изучил ситуацию на месте. Специалисты подготовили два проекта новой дорожки, призванной связать конечную остановку общественного транспорта на улице Перхоровича с жилым микрорайоном Первое Мая на улице Автодорожной.