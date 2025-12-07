В Омске продают гостиницу «Россия» в историческом здании за 130 млн рублей

Отмечается, что здание, построенное по проекту архитектора Илиодора Хворинова, подойдет для медицинского или офисного центра. В разное время в объекте находились Дворец труда и военный госпиталь. После пожара в 2000-х годах дом выкупила омская компания «Юлис».