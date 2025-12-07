Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске продают гостиницу «Россия» в историческом здании за 130 млн рублей

На торги выставлен памятник архитектуры на пересечении Ленина и Партизанской.

Источник: Комсомольская правда

В центре Омска продают действующую гостиницу «Россия», расположенную в здании-памятнике более чем вековой постройки. Цена объекта составляет 130 лмн рублей.

«В каждом из 47 номеров — санузел с качественной отделкой, мебель, кондиционер, холодильник. На первом этаже находится входная группа — ресепшен, на 2 и 3 этажах — номерной фонд. Ресторан», — пишет автор объявлении.

Отмечается, что здание, построенное по проекту архитектора Илиодора Хворинова, подойдет для медицинского или офисного центра. В разное время в объекте находились Дворец труда и военный госпиталь. После пожара в 2000-х годах дом выкупила омская компания «Юлис».

Ранее мы рассказали, что случайный прохожий спас школьницу от стаи собак.