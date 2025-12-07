Ричмонд
В мобильных комплексах здоровья на Алтае обследовали более 70 тысяч человек

В декабре такие диагностические центры посетят еще несколько муниципалитетов региона.

Свыше 70 тысяч жителей Алтайского края прошли обследования в передвижных комплексах диагностики здоровья с начала 2025 года. Такие кабинеты работают в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве экономического развития региона.

«Цель нашей работы — сделать профилактику максимально доступной. Когда врачи и современное оборудование сами приезжают к людям, это значительно повышает шансы на раннее выявление заболеваний и сохранение здоровья», — отметили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Алтайского края.

В декабре мобильные диагностические комплексы посетят еще несколько муниципалитетов региона. График выездов размещен на сайте краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.