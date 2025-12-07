Минское ЖКХ сказало, что исчезнет из 60 домов в городе

Минского городского жилищного хозяйства заявило о планах оставить в прошлом газовые водонагревательные колонки, и перевести оборудованные ими дома на альтернативные современные источники горячего водоснабжения. Об этом в эфире «Радио-Минск» рассказала гендиректор «Минского городского жилищного хозяйства» Марина Толстик, сообщает агентство «Минск-Новости».
По ее словам, в Минске около 7 тысяч столичных жилых домов, а газовые колонки установлены в 520 жилых зданиях.
«В принципе, это немного, но такие дома существуют. Поэтому, начиная с 2024 года, при проведении капитальных ремонтов мы совместно с энергетиками рассматриваем возможность их перевода на электрическое либо централизованное горячее водоснабжение», — подчеркнула Марина Толстик.
По ее словам, в ближайшие пять лет газовые колонки станут прошлым для жильцов еще не менее 60 минских домов.
