Минское ЖКХ сказало, что исчезнет из 60 домов в городе

«В принципе, это немного, но такие дома существуют. Поэтому, начиная с 2024 года, при проведении капитальных ремонтов мы совместно с энергетиками рассматриваем возможность их перевода на электрическое либо централизованное горячее водоснабжение», — подчеркнула Марина Толстик.