В Башкирии утвердили охранные границы древнего поселения

Приказом Башкультнаследия утверждены границы охраны и режима использования территории выявленного объекта археологического наследия «Шеланы-1, селище». Памятник находится в Иглинском районе в бассейне реки Юрмаш. Поселение древности обнаружили в ходе архразведки сотрудники музея-заповедника «Древняя Уфа» в 2024 году. В текущем году были проведены раскопки, установлены границы поселения. Образцы керамики показали, что посёлок относится к кара-абызской культуре, охватывающей тысячелетие с 4 века до нашей эры по 4 век нашей эры.