В Башкирии утвердили охранные границы древнего поселения

Приказом Башкультнаследия утверждены границы охраны и режима использования территории выявленного объекта археологического наследия «Шеланы-1, селище». Памятник находится в Иглинском районе в бассейне реки Юрмаш. Поселение древности обнаружили в ходе архразведки сотрудники музея-заповедника «Древняя Уфа» в 2024 году. В текущем году были проведены раскопки, установлены границы поселения. Образцы керамики показали, что посёлок относится к кара-абызской культуре, охватывающей тысячелетие с 4 века до нашей эры по 4 век нашей эры.
Напомним, понятием «селище» археологи обозначают поселение без ограды и укреплений, «городище» — огороженное и укреплённое.
Ранее рассказывали, что ещё одно селище кара-абызской культуры исследуют возле Нагаево.