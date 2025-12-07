Ричмонд
В Параньгинском районе Республики Марий Эл организовали ярмарку вакансий

Участникам события рассказали о вариантах работы, господдержке и профобучении.

Ярмарка вакансий прошла 3 декабря в Параньгинском районе Республики Марий Эл. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации муниципалитета.

Площадкой для мероприятия стал Параньгинский центр занятости. Его специалисты познакомили посетителей с вакансиями и рассказали о мерах государственной поддержки, возможностях портала «Работа России» и профобучении.

В ярмарке приняли участие около 20 человек, а также представители четырех организаций Параньгинского района. Каждый работодатель подробно рассказал об имеющихся вакансиях и условиях труда.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.