Исследование показало, сколько тратят в год россияне на обустройство дома

«Расходы на обустройство жилья в текущем году оказались разными. Чаще всего россияне называли бюджет от 20 до 50 тысяч рублей — так ответили 31% участников опроса. Еще 23% вложили в обновление интерьера от 50 до 100 тысяч, а 12% уложились в сумму от 5 до 20 тысяч рублей», — сказано в исследовании.