Многодетная мать из Кабардино-Балкарии получила микроавтобус

Ключи от нового автобуса вручили Арине Одижевой — матери 10 детей из Кабардино-Балкарии. Подобная поддержка доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.
«Ваш материнский подвиг, терпение и любовь, которые вы вкладываете в воспитание такого большого и дружного семейства, являются настоящим примером для всей республики. Эта машина — не просто средство передвижения, а знак благодарности и поддержки от руководства Кабардино-Балкарии. Мы надеемся, что она поможет вашей семье в повседневных делах и сделает жизнь еще комфортнее», — сказал министр труда и социальной защиты региона Тахир Тогузаев.
Отметим, что Арина Одижева также удостоена медали «Материнская слава». Награда была учреждена в республике в 1999 году и вручается женщинам, родившим и достойно воспитавшим пять и более детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.