В 2026 году 349 жителей Ульяновской области переедут из аварийного жилья

«Наши усилия сосредоточены на исполнении обязательств государства перед гражданами. В 2026 году мы переселим 349 человек из ветхих домов общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров в новые безопасные квартиры. Еще одна непреложная задача — обеспечение жильем детей-сирот. На следующие три года предусмотрели на эти цели около 2 миллиардов рублей, квартиры получат более 600 детей», — прокомментировал глава региона Алексей Русских.