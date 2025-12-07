В 2026 году 349 жителей Ульяновской области переедут из аварийного жилья

Ключи от новых квартир в 2026 году получат 349 человек в Ульяновской области, проживающих в аварийном жилье. Подобная работа проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства региона.
«Наши усилия сосредоточены на исполнении обязательств государства перед гражданами. В 2026 году мы переселим 349 человек из ветхих домов общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров в новые безопасные квартиры. Еще одна непреложная задача — обеспечение жильем детей-сирот. На следующие три года предусмотрели на эти цели около 2 миллиардов рублей, квартиры получат более 600 детей», — прокомментировал глава региона Алексей Русских.
По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, до конца 2030 года в регионе планируют расселить из аварийных домов 5,45 тысячи человек. В целом с 2019 года в области новые квартиры в обмен ветхого жилья получили более 4 тысяч человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.