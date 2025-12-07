В общежитиях МГТУ им. Баумана установили постаматы для выдачи заказов

Два устройства городского сервиса «Московский постамат» разместили на территории общежитий Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, сообщили в вузе. Корпуса построены при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Один постамат проекта находится в общежитии № 10 в Госпитальном переулке. Он обеспечивает выдачу товаров от крупнейших маркетплейсов — партнеров городской сети. Второе устройство — специализированный хладомат — находится в общежитии № 14 на Госпитальной набережной. Помимо товаров из маркетплейсов, туда можно заказать продукты бренда здорового питания с бесплатной доставкой.
Постаматы доступны круглосуточно. Также они оборудованы камерой видеонаблюдения, которая фиксирует процесс загрузки и выдачи товаров. Ячейки открываются только по одноразовому коду, что обеспечивает дополнительную защиту.
Кроме того, температурный режим хладомата позволяет хранить продукты до четырех часов. Чтобы оформить доставку, необходимо выбрать устройство городской сети в приложении бренда-партнера. Когда товар привезут, пользователь получит сообщение о том, что заказ находится в хладомате. Продукты можно забрать, используя уникальный код из СМС-уведомления.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.