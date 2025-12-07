Ричмонд
ЛДПР предложила снизить возраст ответственности за половые преступления

ЛДПР предложила снизить возраст ответственности за половые преступления до12 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. ЛДПР предлагает снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства, если подросток осознавал свои действия, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

По словам депутата, ЛДПР решила поднять данный вопрос в связи со случаем в Екатеринбурге, когда 13-летний мальчик преследовал 10-летнюю девочку. Слуцкий отметил, что местный СК уже возбудил уголовное дело, но из-за того, что мальчику 13 лет, он, вероятно, сможет избежать ответственности.

«ЛДПР считает целесообразным поднять вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что основная задача заключается в обеспечении максимальной защиты детям в РФ.

