Выкса поборется за звание в номинации «Молодёжная столица России — 2026»

В этом году впервые проходит конкурс на звание «Город молодежи» среди малых городов России. Одним из претендентов на победу стала наша Выкса — город с богатой историей, известный как один из старейших металлургических центров страны.
«Сегодня Выкса — это не только промышленный центр, но и одно из самых комфортных мест для жизни среди малых городов, — отметил в своем телеграмм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — В городе активно развивается промышленный туризм, а более 17 тысяч молодых специалистов уже нашли здесь работу и возможности для профессионального роста».
Хотя жители Нижегородской области не могут участвовать в голосовании, поддержать Выксу могут все остальные россияне. Отдать свой голос можно до 19 декабря.
Кроме того, до 19 декабря нижегородцы могут проголосовать на сайте Госуслуг и за «Молодёжную столицу России — 2026». По словам главы региона, за почетное звание борется наш друг — Челябинск, город металлургов, студенческая столица Южного Урала. Отдать свой голос каждый нижегородец также может на сайте.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что Выкса принимает участие в народном голосовании, которое организовало с 1 декабря Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), чтобы определить «Город молодёжи» 2026 года.