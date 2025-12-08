В деревне Бурнак Республики Татарстан отремонтировали сети водоснабжения

Около 7 км сетей водоснабжения отремонтировали в деревне Бурнак в Балтасинском районе Татарстана, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Уточним, что источником водоснабжения в деревне служила артезианская скважина с насосной станцией, введенная в эксплуатацию в 1978 году. К началу реконструкции централизованные сети были изношены более чем на 80% и требовали полной замены.
В ходе строительно-монтажных работ специалисты также пробурили 2 скважины и установили 2 водонапорные башни. Благодаря всему этому улучшилось качество оказываемых жителям деревни коммунальных услуг. Подаваемая вода теперь соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.