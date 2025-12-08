Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деревне Бурнак Республики Татарстан отремонтировали сети водоснабжения

Там также пробурили 2 скважины.

Источник: AP 2024

Около 7 км сетей водоснабжения отремонтировали в деревне Бурнак в Балтасинском районе Татарстана, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Уточним, что источником водоснабжения в деревне служила артезианская скважина с насосной станцией, введенная в эксплуатацию в 1978 году. К началу реконструкции централизованные сети были изношены более чем на 80% и требовали полной замены.

В ходе строительно-монтажных работ специалисты также пробурили 2 скважины и установили 2 водонапорные башни. Благодаря всему этому улучшилось качество оказываемых жителям деревни коммунальных услуг. Подаваемая вода теперь соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.