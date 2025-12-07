Глава Бора высказался о ситуации с закрытием детской секции

Глава МСУ Бора Алексей Боровский прокомментировал сообщения СМИ о праздновании Дня комсомола в культурном центре «Теплоход». Комментарий он написал в своем Telegram-канале.
Речь идет о новостях, где говорилось, что чиновники якобы выгнали детей с тренировки в школе рок-н-ролла в КЦ «Теплоход». По словам Боровского, там проходило официальное ежегодное мероприятие. Оно также включено в план работы Совета ветеранов. На праздновании Дня комсомола присутствовали люди, родившиеся еще до начала Великой Отечественной войны.
«Я не могу и никогда не смогу понять людей, достоверно знающих об этом и намеренно “разгоняющих” ситуацию», — написал Боровский.
Он также прокомментировал протекающий пол в малом зале «Теплохода». Учреждение разрабатывает документацию для серьезного ремонта. Руководства культурного центра проводит встречи с тренерами и родителями воспитанников школы акробатического рок-н-ролла для корректировки графика занятий.