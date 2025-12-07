В подмосковном округе Истра собрали около 120 кубометров автопокрышек

Около 120 кубических метров старых покрышек собрали в муниципальном округе Истра в ноябре, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Защита природы от опасных отходов отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Собранные покрышки направили в места разрешенного складирования, которых в муниципальном округе более 20. Напомним, что старые шины относятся к отходам четвертого класса опасности. При попадании в окружающую среду они выделяют вредные вещества, отравляющие воду, почву и воздух на большом расстоянии.
Вывоз шин на полигоны запрещен. По этой причине их нельзя выбрасывать в контейнеры для твердых бытовых отходов. Сдать старые и ненужные покрышки можно только в специальных пунктах и зонах, оборудованных сетчатыми ограждениями. Кроме того, шины принимают на площадке «Мегабак». Адреса всех пунктов сдачи покрышек можно узнать по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.