В подмосковном округе Истра собрали около 120 кубометров автопокрышек

Вывоз шин на полигоны запрещен. По этой причине их нельзя выбрасывать в контейнеры для твердых бытовых отходов. Сдать старые и ненужные покрышки можно только в специальных пунктах и зонах, оборудованных сетчатыми ограждениями. Кроме того, шины принимают на площадке «Мегабак». Адреса всех пунктов сдачи покрышек можно узнать по ссылке.