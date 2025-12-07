В Ростове жители домов на улице Нансена пожаловались на отсутствие отопления

— Помогите! По адресу Еременко 97/29 с 1 декабря нет нормального отопления! В этот день был порыв на трассе. После ремонта отопление запустили, но показатели не сравнить с теми что были раньше. До этого трубы были горячие, дома — тепло. Сейчас уже вот почти неделю они тепленькие, квартиры не прогреваются. Дома ледник. Дети болеют, — переживает другая женщина.