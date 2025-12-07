В Ростове жители домов на улице Нансена пожаловались на отсутствие отопления

В Ростове люди жалуются на холод квартирах. Жильцы дома на улице Тургеневской даже подали коллективную жалобу в прокуратуру. А еще обратились в «КП-Ростов-на-Дону».
— Уже много лет во всех подъездах зимой в квартирах холодно, отопление не соответствует нормативу, — пишут ростовчане.
Другие обращаются за помощью к донскому губернатору и жалуются на отсутствие отопления в комментариях к его постам в телеграм-канале.
— Сегодня в ЖК «Звезда Столицы» более 2000 квартир всю ночь без отопления. До 9 часов не могли выяснить, кто обслуживает котельную 5 лет. Отопления нет до сих пор, ветер ледяной, высота строения 25 этажей, — написала ростовчанка, проживающая в доме на улице Нансена.
— Помогите! По адресу Еременко 97/29 с 1 декабря нет нормального отопления! В этот день был порыв на трассе. После ремонта отопление запустили, но показатели не сравнить с теми что были раньше. До этого трубы были горячие, дома — тепло. Сейчас уже вот почти неделю они тепленькие, квартиры не прогреваются. Дома ледник. Дети болеют, — переживает другая женщина.
— На Крючкова 1/20 мы мерзнем каждый отопительный сезон. Люди вынуждены включать обогреватели, а потом оплачивать огромные счета за электроэнергию. А по факту мы не получаем качественной услуги, за которую платим, — жалуется третья.
Остается надеяться, что люди будут услышаны и проблема решится в ближайшее время.
