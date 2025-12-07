Нижегородская область передала Абхазии три социальных такси

Нижегородская область помогла запустить сервис «Социальное такси» в Республике Абхазия. В рамках совместного проекта с «Народным фронтом России» регион передал три специально оборудованных автомобиля для маломобильных граждан, сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале.
— Нижегородская область помогла с техникой: передали три специально оборудованных автомобиля. Это и есть настоящее межрегиональное сотрудничество, которое работает на благо людей, — написал глава региона.
Проект реализуется общественной организацией «Команда Абхазии». По оценкам, услугами сервиса смогут воспользоваться около 500 жителей республики. Управлять автомобилями будут водители, прошедшие специальную подготовку на базе Министерства здравоохранения Абхазии.
Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области аналогичная служба успешно работает уже более 20 лет, помогая людям с ограниченными возможностями здоровья посещать поликлиники, спортивные и общественные мероприятия. «Мы стараемся создать условия для жизни без барьеров», — подчеркнул губернатор.
Напомним, на днях в Сухуме состоялось торжественное открытие сквера со светодинамическим фонтаном, который столице Абхазии помог сделать Нижний Новгород. Благоустройство сквера реализовано в рамках международного экопроекта «Пространство дружбы Нижний Новгород — Сухум» и является частью обширной программы сотрудничества между городами-побратимами, включающей более 60 совместных мероприятий.