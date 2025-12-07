Нижегородская область передала Абхазии три социальных такси

Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области аналогичная служба успешно работает уже более 20 лет, помогая людям с ограниченными возможностями здоровья посещать поликлиники, спортивные и общественные мероприятия. «Мы стараемся создать условия для жизни без барьеров», — подчеркнул губернатор.