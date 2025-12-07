Ричмонд
На трассе «Кавказ» Кубани провели тактико-специальные учения для медиков

Основная цель тренировки — отработка навыков помощи пострадавшим в ДТП.

Медицинские специалисты отработали на федеральной автодороге «Кавказ» в Краснодарском крае действия при ликвидации последствий дорожных аварий, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Мероприятие направлено на повышение профессионализма сотрудников медпомощи, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В тренировке приняли участие сотрудники службы медицины катастроф Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, Тихорецкой центральной районной больницы, а также работники МЧС и Госавтоинспекции. Уточняется, что за год в регионе было проведено более 60 тактико-специальных учений.

«Основная цель тренировки — выработка алгоритма действий… проверка готовности сил и средств специалистов скорой к оказанию помощи пострадавшим и организация движения на аварийном участке по временной схеме», — отметил главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Николай Босак.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.