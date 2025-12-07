В Ленинградской области состоялся слет юных участников КВН

Слет юниор-лиги КВН Ленинградской области состоялся в центре «Молодежный» во Всеволожском районе региона. Мероприятие организовали по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в учреждении.
Вначале участников ждала учебная часть. Они изучали композицию юмористических номеров, тренировали подачу материала, работали над сценическим образом и анализировали структуру выступлений. Своим опытом делились талантливые наставники.
Далее состоялся показ подготовленных номеров. Коллективы представили яркие, продуманные выступления, демонстрируя зрелость, чувство юмора и сплоченность. Победителем стала команда «Романтики из гимназии».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.