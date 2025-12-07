Проекты Свердловской области стали финалистами премии Russian Event Awards

Фестивальные проекты города Верхотурье Свердловской области стали финалистами XIV Международной турпремии Russian Event Awards, сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации Верхотурского городского округа. Продвижение идей для путешествий соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Финал премии в области событийного туризма состоялся с 26 по 28 ноября в Нижнем Новгороде. В номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма» был заявлен фестиваль «Симеоновская ярмарка». Он представляет собой реконструкцию исторической ярмарки с выступлениями фольклорных коллективов, мастер-классами и презентацией региональной гастрономии.
А в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел» был представлен фестиваль «Лоскутные узоры Верхотурья». Он демонстрирует богатство уральских народных техник лоскутного шитья и позволяет представить лоскутное мастерство как современное направление декоративно-прикладного искусства, основанное на традициях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.