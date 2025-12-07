В центре Калининграда приступили к установке новогодней ёлки. В воскресенье, 7 декабря, на площадь Победы завезли детали искусственного дерева.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты огородили территорию сигнальными лентами. Рабочие выгружают детали конструкции из грузовика.
Вокруг новой ёлки установят световой шатёр диаметром 40 метров. Само дерево украсят 600 красными и золотыми шарами, а также 196 сияющими «кристаллами».
Площадь Победы в Калининграде начали украшать к Новому году уже 1 декабря. В центре города установили световые инсталляции.
В сумме на украшение площади Победы к Новому году выделили 49 миллионов рублей. Установка новой ёлки обойдётся в 24,7 миллиона. Ещё 24,3 миллиона направили на закупку светодиодных конструкций. Старую ёлку вернут на набережную Верхнего озера, а украшения установят на улицах города.