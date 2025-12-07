В центре Калининграда приступили к установке новогодней ёлки

В сумме на украшение площади Победы к Новому году выделили 49 миллионов рублей. Установка новой ёлки обойдётся в 24,7 миллиона. Ещё 24,3 миллиона направили на закупку светодиодных конструкций. Старую ёлку вернут на набережную Верхнего озера, а украшения установят на улицах города.