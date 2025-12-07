В Подмосковье прошел международный онлайн-турнир роботостроителей

Четвертьфинал трека «Кибердром. Студент», реализуемого при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», состоялся в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Соревнования провели на полигоне «Кибердром» в технопарке «Исток — РТУ МИРЭА» (Фрязино). В них приняли участие 47 студенческих команд из разных стран: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении. Этот этап проходил в удаленном формате. Участники управляли беспилотными летательными аппаратами и робототехническими средствами из своих стран, используя для этого специализированный цифровой комплекс «Геоскан Арена», расположенный во Фрязине.
Основной целью состязаний было решить задачи по доставке грузов и логистике в условиях, где роботам пытались помешать. Лидерами четвертьфинала стали команды «К211 Альфа» из Запорожской области, MIREAir из Московской области и «Дронлаб» из Саратовской области.
Далее участников ждет полуфинал, который также пройдет удаленно и будет посвящен программированию различных роботов. А финал состоится в апреле 2026 года, когда команды соберутся очно, чтобы продемонстрировать свои итоговые решения.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.