В Подмосковье прошел международный онлайн-турнир роботостроителей

Соревнования провели на полигоне «Кибердром» в технопарке «Исток — РТУ МИРЭА» (Фрязино). В них приняли участие 47 студенческих команд из разных стран: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Туркмении. Этот этап проходил в удаленном формате. Участники управляли беспилотными летательными аппаратами и робототехническими средствами из своих стран, используя для этого специализированный цифровой комплекс «Геоскан Арена», расположенный во Фрязине.