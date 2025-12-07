Более 70 молодых сочинцев обучились на операторов дронов в 2025 году

Специальность оператора беспилотных летательных аппаратов в 2025 году освоили более 70 человек в Центре военно-патриотической подготовки Сочи, сообщили в городской администрации. Патриотическая работа центра соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Обучение прошли молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Занятия были бесплатными и проводились военно-патриотическим клубом «Сокол». Программа включала не только технические дисциплины, но и основы тактического применения аппаратов.
Так, юные сочинцы изучали тактико-технические характеристики современных беспилотников, их применение, осваивали базовый и продвинутый курс FPV-пилотирования, а затем учились обслуживать и ремонтировать аппараты. Также они освоили аэрофотосъемку для военных и гражданских задач.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.