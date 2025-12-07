В Ухте Республики Коми провели конференцию по развитию энергетики

В первый день конференции состоялись заседания четырех тематических секций. На этих встречах внимание было уделено ключевым векторам развития топливно-энергетического комплекса. Эксперты обсудили стратегические подходы к адаптации компаний в условиях санкций и декарбонизации. Кроме того, были рассмотрены философские, правовые и социокультурные контексты энергетики. Также участники конференции проанализировали исторические этапы развития отрасли и современные архивные практики. Отдельное внимание было уделено ИТ. Так, на тематической секции рассмотрели представленные технологические решения в области цифровых двойников, предиктивной аналитики и промышленного интернета вещей в сфере ТЭК.