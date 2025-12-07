В Ухте Республики Коми провели конференцию по развитию энергетики

Всероссийская научно-практическая конференция «Управление устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса» состоялась 4−5 декабря в Ухте в Республике Коми, сообщили в администрации Ухтинского муниципального округа. На мероприятии обсудили возможности обучения и подготовки молодых кадров, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Конференция прошла на базе Ухтинского государственного технического университета. Она собрала более 100 ведущих ученых, экспертов и представителей вузов, научных институтов и компаний. Также к мероприятию присоединились иностранцы.
В первый день конференции состоялись заседания четырех тематических секций. На этих встречах внимание было уделено ключевым векторам развития топливно-энергетического комплекса. Эксперты обсудили стратегические подходы к адаптации компаний в условиях санкций и декарбонизации. Кроме того, были рассмотрены философские, правовые и социокультурные контексты энергетики. Также участники конференции проанализировали исторические этапы развития отрасли и современные архивные практики. Отдельное внимание было уделено ИТ. Так, на тематической секции рассмотрели представленные технологические решения в области цифровых двойников, предиктивной аналитики и промышленного интернета вещей в сфере ТЭК.
Во второй день участники конференции обсудили современные методики подготовки инженерных кадров. Во время проведения тематических секций были представлены доклады об инновационных образовательных подходах, корпоративных программах и применении искусственного интеллекта в обучении.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.