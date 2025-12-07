В Тульской области состоялся форум «БРИКС рядом»

Форум внешнеэкономической деятельности «БРИКС рядом» прошел 4 декабря в Тульской области, сообщили в региональном центре поддержки экспорта. Организация таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
На форуме министр экономического развития Тульской области Александр Ярошевский отметил, что регион заинтересован в углублении международного партнерства. Он подчеркнул, что в нынешних условиях сотрудничество открывает для местных производителей новые перспективы для увеличения объема поставок.
А руководитель Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской области Дарья Медведева рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Речь шла в том числе об организации деловых миссий и содействии в участии в международных выставках, помощи в поиске иностранных партнеров, софинансировании затрат на транспортировку продукции.
«Особое внимание ЦПЭ уделяет вопросам сертификации продукции, что является одним из ключевых барьеров при выходе на новые рынки. На сегодняшний день мы сотрудничаем с более чем 100 странами, а география экспорта расширилась до 87 стран, что свидетельствует об успешной диверсификации рынков сбыта и снижении рисков», — отметила Дарья Медведева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.