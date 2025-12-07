Жители Химок взяли 7 медалей на всероссийском турнире по карате

Семь спортсменов из Химок стали победителями и призерами открытого турнира по карате «Кубок Асгарда», который состоялся во Дворце спорта «Лобня». Соревнования провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Участниками состязаний стали более 1,1 тысячи каратистов. На турнире они защищали честь столицы, Подмосковья, Калужской, Курской, Тульской, Воронежской и Владимирской областей. Химки на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Лунево». По итогам поединков Султан Садыков и Станислав Синько завоевали золотые медали. Серебро досталось Яне Котяевой и Дмитрию Абрамову. А бронзовые медали получили Мартин Газизов, Мария Котяева и Михаил Липчанский.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.