В школе поселка Рефтинского на Урале состоялась акция «Коробка храбрости»

Уточним, что акция была направлена на поддержку детей, которые проходят длительное лечение или сложные медицинские процедуры. К ней присоединились ученики, родители и педагоги. В школе были организованы пункты приема конструкторов, кукол, детских книг, фломастеров, раскрасок, наборов для творчества и других предметов. После процедур маленькие пациенты будут выбирать для себя заслуженный подарок из специальной коробки. Таким образом они получат награду за проявленную смелость и сделают свой день немного лучше и позитивнее.