В школе поселка Рефтинского на Урале состоялась акция «Коробка храбрости»

Она была направлена на поддержку детей, которые проходят длительное лечение или сложные медицинские процедуры.

Всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости» провели в школе № 6 в поселке Рефтинском в Свердловской области, сообщили в образовательном учреждении. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Молодежь и дети».

Уточним, что акция была направлена на поддержку детей, которые проходят длительное лечение или сложные медицинские процедуры. К ней присоединились ученики, родители и педагоги. В школе были организованы пункты приема конструкторов, кукол, детских книг, фломастеров, раскрасок, наборов для творчества и других предметов. После процедур маленькие пациенты будут выбирать для себя заслуженный подарок из специальной коробки. Таким образом они получат награду за проявленную смелость и сделают свой день немного лучше и позитивнее.

Собранные подарки школа передала в администрацию Рефтинского городского округа для дальнейшего распределения. Впоследствии все вещи будут направлены в больницы и медицинские центры, где затем их будут выдавать детям после прохождения процедур.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.