Еще 13 человек получили знаки «Почетный донор Ростовской области»

Нагрудные знаки «Почетный донор Ростовской области» и удостоверения к ним были вручены еще 13 жителям Дона, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Такой вид поощрения позволяет популяризировать подвиги, спасающие жизни, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Среди награжденных был начальник кафедры информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности Ростовского юридического института МВД России, полковник полиции, участник программы «Герои Дона» Давид Григорян. На его счету 32 процедуры сдачи крови. Давид подчеркнул, что для него донорство — это не подвиг, а норма жизни, основанная на желании помогать и быть полезным обществу и стране.
Уточним, что такое звание присваивают тем, кто сдал кровь от 30 до 40 раз или плазму от 40 до 60 раз. Человек при этом также может воспользоваться правом на получение ежегодной выплаты.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.