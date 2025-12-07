В Сосновском районе Челябинской области появился библиобус

Библиотечная система Сосновского района Челябинской области получила современный передвижной библиотечный центр, сообщили в администрации муниципалитета. Развитие и модернизация библиотек соответствуют задачам национального проекта «Семья».
Потребность в новом транспорте возникла давно. Его предшественник справлялся с миссией библиотеки на колесах почти 20 лет. Новый библиобус на базе «Газель Next» имеет доступ к интернету, к правовым и различным специализированным базам данных, а также к Национальной электронной библиотеке.
У специализированного автобуса есть свой книжный фонд. На сегодняшний день он включает в себя десять тысяч книг, а также несколько сотен экземпляров периодики. Стеллажи в библиобусе вмещают около тысячи изданий, которые планируется обновлять ежемесячно. Главное его преимущество — это возможность работать в тех населенных пунктах, где нет библиотек.
Ранее библиобус обслуживал аудиторию численностью около двух тысяч человек. Сейчас в штате отдела внестационарного обслуживания появился еще один библиотекарь. Это позволит повысить охват до трех тысяч читателей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.