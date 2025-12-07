В Сосновском районе Челябинской области появился библиобус

У специализированного автобуса есть свой книжный фонд. На сегодняшний день он включает в себя десять тысяч книг, а также несколько сотен экземпляров периодики. Стеллажи в библиобусе вмещают около тысячи изданий, которые планируется обновлять ежемесячно. Главное его преимущество — это возможность работать в тех населенных пунктах, где нет библиотек.