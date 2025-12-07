Робот Макс расскажет жителям Волгоградской области о детском пособии

Жители Волгоградской области теперь могут узнать у ассистента на портале «Госуслуги» Робота Макса, как получить дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка. Работа по созданию и развитию электронных услуг ведется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.
Специалисты государственного Центра информационных технологий Волгоградской области с 2025 годa обучают цифровогo помощникa разбираться в услугах регионального уровня. Работa ведется совместнo с Минцифры России. Информация регулярнo актуализируется, a навыки Роботa Максa развиваются.
В частности, ранее помощник консультировал жителей Волгоградской области пo поводу получения единовременногo пособия при рождении первогo ребенкa. А теперь он обучен отвечать на вопросы о выплатах при рождении второгo ребенкa.
Для этого по запросу «Пособие при рождении ребенка» в разделе «Региональное пособие» Робот Макс разъяснит порядок, сроки и условия получения средств пользователями портала «Госуслуги», проживающими в Волгоградской области, включая сбор необходимых документов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.