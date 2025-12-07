В Москве открылся Всероссийский патриотический форум

«Всероссийский патриотический форум в этом году ознаменован тем, что мы не одни: с нами вместе участники из 25 стран мира, и, наверное, правильнее сказать, что это не всероссийский форум, это уже международный форум. И это прекрасно… Посмотрите, как нас много, и за эти три дня более 4 тысяч участников посетит наш форум, если не больше», — сказала директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Росмолодежи Елена Беликова.