В подмосковных Люберцах запустили новогодний автобусный маршрут

Экскурсионный новогодний автобус совершил первую поездку 2 декабря в городском округе Люберцы Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Его запустили по программе «Зима в Подмосковье» в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Тематический транспорт курсирует по улицам округа. Участников рейса встречают сказочные герои. «Пассажиров ждут экскурсии, викторины и игры, а в финале их встречает Дед Мороз и дарит каждому сладкий подарок. Уникальный проект продлится до 22 декабря», — рассказал глава городского округа Владимир Волков.
Посетить экскурсию могут все желающие без возрастных ограничений Записаться можно по телефону 8 (977)358−15−33. Количество мест ограничено. Уточним, что проект «Новогодний автобус» реализуется в Люберцах четвертый год.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.