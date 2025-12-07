До конца года модернизируют центр занятости в Крыловском районе Кубани

Центр занятости населения в Крыловском районе Краснодарского края трансформируется в кадровый центр до конца 2025 года, сообщили в министерстве труда и социального развития региона. Благоустройство отделов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
В Крыловском районе капитальный ремонт помещений центра занятости населения не проводился более 10 лет. В настоящее время завершаются работы по штукатурке стен, укладке плитки, окраске стен. Для отдела закуплены новая техника, мебель, внедряется единый стиль системы «Работа в России».
Уточняется, что на время ремонта специалисты центра занятости населения продолжают принимать работодателей и граждан по адресу: ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 69. Обратиться можно с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 16:00.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.