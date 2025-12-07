В Свердловской области инструктор «Красного Креста» провел мастер-класс

Для несовершеннолетних воспитанников социально-реабилитационного центра Ревдинского района Свердловской области устроили мастер‑класс по оказанию доврачебной помощи. Мероприятие является частью Всероссийского проекта «Первая помощь» и соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве социальной политики региона.
Занятие провел инструктор «Красного Креста» Рустам Ишанов. Под его руководством ребята изучили основные принципы оказания первой помощи при различных травмах и несчастных случаях. Особое внимание было уделено сердечно‑легочной реанимации, остановке кровотечений и иммобилизации переломов. Участники разобрали алгоритм действий при обнаружении пострадавшего и порядок взаимодействия со спасателями. Практическая отработка приемов проводилась на манекенах с моделированием различных сценариев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.